A Loja do Cidadão estará encerrará no próximo dia 4 de março, terça-feira de Carnaval. O atendimento ao público será retomado no dia seguinte, quarta-feira, 5 de março, no horário habitual de funcionamento, das 08h30 às 19h30.

De igual forma, os Serviços de Finanças também serão encerrados no dia 4 de março, terça-feira de Carnaval. O serviço será reaberto na manhã de quarta-feira, 5 de março, com o horário de funcionamento habitual.