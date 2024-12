A Loja do Chá, localizada na Praça Amarela há mais de duas décadas e no Plaza Madeira há 10 anos, contempla uma grande variedade de chás de todo o mundo, desde a China ao Brasil, passando pela África do Sul, e até tem a sua própria infusão.

Conforme explicou Nélia Alves à rádio 88.8 JM FM, no âmbito da iniciativa ‘Comércio Tradicional Funchal’, trata-se de um chá - preto e verde – intitulado ‘1419’ que se apresenta como uma homenagem alusiva à data de descoberta da ilha da Madeira.

“Estamos a produzir no Santo da Serra. Usámos ervas e frutos locais e biológicos”, realçou a responsável, afirmando que, nesta época festiva, em que as pessoas gostam de passar “momentos quentinhos”, as vendas têm sido boas.

Aliás, para este Natal, a marca lançou novos sabores, havendo já um preferido dos madeirenses: o chá White Snow que tem uma base de rooibos verde com pintinhas brancas que dá a alusão de neve. “É adocicado e tem um sabor diferente”, referiu. Além deste aroma, a coleção natalícia inclui ainda um chá preto, um chá verde e quatro infusões, “porque os madeirenses gostam muito mais de infusões que não têm cafeína, principalmente as pessoas mais velhas”, apontou.

Apaixonada pelo mundo do chá, Nélia Alves destacou ainda o facto de o espaço ter um vasto leque de sabores que podem ser combinados com a gastronomia, por exemplo para acompanhar com carnes fumadas, peixes, entre outros. “Nós até temos alguns pratos na loja em que fazemos esta combinação”, indicou, dando o exemplo da junção do tufo da Madeira com o funcho, assim como o filete de espada com uma infusão de frutos.

Com vários anos de existência, o espaço tem já “clientes fiéis” tanto turistas como residentes. “Há alturas em que notamos que a taxa frequência é maior dos turistas e há outras que notamos que são mais os madeirenses. Por exemplo, no Plaza são mais os madeirenses do que os turistas. E, na Praça Amarela, regra geral é ao contrário”, explicou.

Nélia Alves deu também conta de que a marca se juntou recentemente a uma associação, localizada em Londres, que comporta associados do mundo inteiro, tendo sido a Loja do Chá a primeira na Europa, o que permitirá alargar os conhecimentos no que toca ao mundo do chá.

Quanto ao horário de funcionamento, o espaço da Praça Amarela estará aberto entre as 09h00 e as 19h00 durante a semana, e até às 18h00 ao fim de semana. Já no Plaza, a Loja do Chá recebe os clientes das 09h00 às 22h00. Este ano, a Loja do Chá estará também no Fórum Madeira, no Christmas Market, de dia 18 a 24 de dezembro, das 15h00 às 22h00 durante a semana e das 11h00 às 22h00 no fim de semana.