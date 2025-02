O navio Lobo Marinho volta ao serviço a 19 de fevereiro.

Segundo um vídeo que a Porto Santo Line disponibilizou, o custo da doca ceca foi de 5,3 milhões de euros. O navio que faz as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo está parado há mais de um mês para manutenção. O tempo foi maior porque, segundo a empresa, houve uma profunda alteração ao seu modelo energético.