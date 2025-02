‘Eu Escolho Crescer com Saúde’ é nome da publicação infantojuvenil a ser apresentada ao público no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O livro, embora concebido para o público infantil, é também transversal aos adultos.

A publicação é da autoria de Manuel Coelho e conta com as ilustrações de Patrícia Furtado.