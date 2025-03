O Livre defendeu, hoje, uma aposta efetiva no futuro da pesca, a pensar nos jovens e na modernização do setor, considerando que tal é possível aos comandos do partido.

“Com o Livre, é possível ter uma nova estratégia para as pescas na Madeira. Uma que valorize os pescadores e atraia as novas gerações para o setor. Que modernize as embarcações e os portos ou que reative a indústria transformadora de pescado”, lê-se na nota enviada às redações.

“A atividade pesqueira é essencial e há propostas concretas para concretizar o seu futuro. Hoje, os jovens não olham para as pescas como uma carreira de futuro. O Livre quer inverter essa tendência, criando oportunidades de formação para os jovens, com cursos técnicos especializados e a atribuição de apoios financeiros para adquirir embarcações próprias”, refere a candidatura.

O Livre quer ainda “garantir a modernização dos portos e das embarcações, garantindo condições de trabalho dignas e maior eficiência energética, com menos custos e menor impacto ambiental. Não contestamos a grande importância da atividade piscatória, mas não pode valer tudo. Queremos infraestruturas mais sustentáveis, através de práticas que respeitem os recursos marinhos e assegurem a viabilidade da pesca a longo prazo.

Também é preciso reativar a indústria transformadora do pescado, criando oportunidades de emprego. O LIVRE aposta num novo modelo de desenvolvimento para a região, assente na ecologia e em práticas piscatórias de alto valor acrescentado”.

Para um setor pesqueiro mais forte e justo, o Livre vai trabalhar em conjunto com as comunidades piscatórias, e garantir que as suas necessidades e desafios são integrados nas políticas regionais. Apostar na pesca é apostar na Madeira. Tenhamos a coragem de ser Livre”, conclui a nota de imprensa.