A Câmara Municipal do Funchal informa que, que, por motivo de limpeza de escarpas, torna-se necessário realizar as seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária e pedonal:

1. Avenida Dr. Sá Carneiro – dias 04 e 05 de agosto (segunda e terça) – das 09h00 às 16h00

· Fica interrompida a circulação rodoviária e pedonal na Avenida Dr. Sá Carneiro, no troço compreendido entre a Rotunda Harvey Foster e a Rotunda Dr. Sá Carneiro;

· Como alternativa, a circulação rodoviária no sentido oeste-este poderá realizar-se pela Estrada da Pontinha e Rua Virgílio Pereira. No sentido este-oeste poderá ser utilizada a Avenida Calouste Gulbenkian, Avenida do Infante, Largo António Nobre e Rua Carvalho Araújo;

· Durante a intervenção, os transportes turísticos deverão circular pela Avenida do Infante.

2. Rua Dr. João Serra Velez Caroço – entre as 09h00 do dia 06 (quarta) e as 16h00 do dia 08 (sexta) de agosto

· Fica interrompida a circulação rodoviária e pedonal na Rua Dr. João Serra Velez Caroço;

· Como alternativa rodoviária, os condutores poderão circular pela Estrada da Universidade, Caminho da Penteada, Caminho da Achada e Rua dos Frias;

· Durante a intervenção, a carreira n.º 15 dos Horários do Funchal, no sentido ascendente deverá seguir pela Estrada de São João, Estrada da Universidade, Caminho da Penteada, Caminho da Achada, Rua dos Frias, Rua do Alto do Pico e Caminho da Achada, prosseguindo com o seu percurso habitual. No sentido descendente, segue pelo Caminho da Achada, Rua Dr. João Lemos Gomes, Estrada Dr. João Abel de Freitas, Rampa do Muro da Coelha, Caminho da Penteada, Estrada da Universidade e Estrada de São João, prosseguindo o seu percurso habitual.

3. Promenade do Lido e Doca do Cavacas – dia 8 (sexta) de agosto – das 09h00 às 16h00

· Fica interrompida a circulação pedonal na Promenade do Lido, no troço compreendido entre o Complexo Balnear da Ponta Gorda e o Madeira Magic Health Club;

· Fica interrompida a circulação pedonal na Doca do Cavacas, no troço compreendido entre o acesso à Doca do Cavacas na Rua da Ponta da Cruz e o túnel de acesso à Doca do Cavacas (lado oeste – Praia Formosa).

4. Outras informações

“É expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção e respetiva envolvente imediata”, reforça a autarquia.

Desde já, a CMF “agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente e as orientações da Polícia de Segurança Pública”.

Os horários de funcionamento e os percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/.

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.