Bom dia e boa semana!

- Das 9h00 até às 16h00, decorre a limpeza da escarpa na Avenida Dr. Sá Carneiro, no troço compreendido entre a Rotunda Harvey Foster e a Rotunda Dr. Sá Carneiro, que condiciona a circulação rodoviária e pedonal.

- Às 10h00, no Caniçal, o Partido Socialista promove uma conferência de imprensa.

- Pelas 11h30, o Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- No hall do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, pode visitar a partir de hoje, a exposição ‘Nos Origem’, de Joaquim Semedo.

- Em Lisboa, às 18h30, o Secretário Regional da Economia reúne com o Ministro da Economia e da Coesão Territorial.