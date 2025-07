Foram conhecidos, hoje, os resultados dos exames nacionais de 11.º e 12.º ano e comunidade educativa da Escola Jaime Moniz, através do seu Conselho Executivo, felicitou os alunos, docentes e encarregados de educação pelos resultados alcançados.

“É francamente encorajador verificar a taxa de sucesso educativo que transcreve o esforço e o trabalho efetuado, no quadro de uma colaboração frutuosa entre todos os envolvidos”, destaca o Conselho Executivo em comunicado enviado ao JM.

O Liceu realça que “um estudante é sempre muito mais do que um número: é vontade, determinação, sede de aprender, esforço, curiosidade e superação”, destacando o caso dos alunos do 12.º ano, que passaram três anos letivos na escola.

O Conselho Executivo agradece “aos professores pelo seu trabalho denodado, aos alunos por terem correspondido e aos encarregados de educação por terem confiado nesta Instituição”.

A Escola Jaime Moniz reitera a sua vontade de progredir e continuar a trabalhar no sentido de melhorar, cada vez mais, todas as dimensões da sua intervenção, da oferta educativa e das soluções para os alunos que pretendem mudar as opções feitas.

Lembra o Liceu que, hoje, começam as matrículas para o 10.º ano que, no próximo ano letivo, regressa ao turno da manhã.

“Esperamos continuar a contar com a confiança dos Encarregados de Educação para, em conjunto, colaborarmos com os seus educandos na preparação do seu presente e na capacitação para o seu futuro, aqui e agora!” conclui assim o comunicado.