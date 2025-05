Na passada sexta-feira decorreram as eleições para a concelhia da Ponta de Sol da Juventude Popular, estrutura de juventude do CDS-PP. Para o mandato de presidente da Comissão Política Concelhia foi eleita Lara Pereira que estará acompanhada pelo vice-presidente: Salvador Miguel, pelo secretário: Ebony Lopez e pelas vogais: Fátima Correia e Mafalda Miguel.

De acordo com a estrutura, Lara Pereira é estudante do secundário e está envolvida em diversas associações jovens. Em declarações à imprensa após a sua eleição, assumiu que este seu primeiro mandato na liderança da concelhia da Ponta de Sol “é, acima de tudo, um compromisso com um jovens do concelho”.

A jovem recém-eleita presidente defendeu que o papel da JP “é assegurar que as ideias, preocupações e ambições dos jovens estejam no centro das decisões” e definiu que “o futuro do concelho da Ponta de Sol passa pela juventude, sendo então imperativo apostar em iniciativas concretas que contribuam para o desenvolvimento o crescimento pessoal, profissional e social dos jovens.”

Por fim, a jovem líder centrista, garantiu que “seremos uma voz ativa e presente, escutando e agindo pela juventude da Ponta de Sol”.

Leandro Silva, presidente da Juventude Popular da Madeira, endereçou votos de maiores sucessos para a recém-eleita presidente e à sua equipa, agradecendo o compromisso assumido e louvando a nova energia e capacidade crítica da nova equipa concelhia da qual todos os jovens da Ponta de Sol beneficiarão.