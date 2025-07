A Casa do Povo de São Martinho realizou o seu tradicional Lanche Musical no âmbito das celebrações dos Santos Populares, reunindo utentes, colaboradores, voluntários e membros da comunidade para uma tarde de convívio e celebração.

O evento contou com a participação do Grupo de Marchas Populares da instituição, acompanhado por músicos convidados, que apresentou este ano a inédita “Marcha de São Martinho”, com música de Rafael Mendes e letra de Sandra Rodriguez.

Nas últimas semanas, o Grupo tem vindo a apresentar esta marcha em diferentes concelhos da Região, nomeadamente Santana, Santa Cruz, Ribeira Brava, Funchal, Machico e São Vicente, contribuindo para a valorização e continuidade da tradição das Marchas Populares na Madeira.

Durante o lanche foram servidas iguarias regionais em ambiente de partilha entre os participantes.

A direção da Casa do Povo de São Martinho agradece a todos os presentes pela participação e destaca a importância da preservação das tradições populares como parte integrante da identidade cultural da comunidade.