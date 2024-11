Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 34.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ordem de trabalhos constam os pedidos de levantamento da imunidade parlamentar dos quatro secretários regionais e do vice-presidente da ALRAM.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h00 as obras em curso de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, em Santa Rita.

* A música madeirense está prestes a ganhar um novo espaço, com o lançamento do podcast ‘Madeira Soundscape’, um novo projeto com selo JM que promete ser uma plataforma essencial para destacar o talento local e dar voz aos artistas da Região. O primeiro episódio do podcast será gravado hoje, às 18h00, na FNAC do centro comercial Madeira Shopping, tendo como convidada a jovem cantora Beatriz Abrunhosa e apresentado por Ricardo Relvas, locutor da rádio 88.8 JM FM. O podcast estará disponível nas plataformas Spotify, Apple Music, YouTube, e nos meios do JM.

* Hoje pelas 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, n°12, haverá a abertura de uma nova exposição composta por quadros de diferentes artistas plásticos, com o título ‘Exposição de acervo - O mês da Festa’. Nesta oportunidade terá lugar a iniciativa ‘À conversa com...’ Marta Sofia, sobre os desafios a uma política de cultura.