A depressão Karlotta irá afetar hoje o Arquipélago da Madeira, colocando a costa norte e o Porto Santo sob aviso amarelo e a costa sul e regiões montanhosas sob aviso laranja devido à chuva persistente, por vezes forte. Mas é preciso também muita atenção ao vento.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará muito nublado e estão previstos períodos de chuva, sendo persistente e por vezes forte a partir da tarde, em especial nas terras altas.

O vento será moderado a forte (25 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 80 km/h, sendo forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, com rajadas até 110 km/h, a partir da manhã.

A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 23º e a mínima de 19ºC.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte há a previsão de ondas de noroeste com 1 metro, aumentando para1,5 a 2 metros, e para a costa sul ondas de sudoeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 3 a 4 metros.

A temperatura da água do mar irá rondar os 20/21ºC.