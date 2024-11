A comissão de finalistas da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares está a organizar o Baile de Finalistas do ano letivo 2024/2025 e a Junta de Freguesia da Ribeira Brava, como parceira deste evento, deu apoio na logística do evento e irá assegurar a alimentação dos artistas que vão atuar no Baile de Finalistas.

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia, referiu que “este baile tem como principal objetivo angariar fundos para que os estudantes do último ano do ensino secundário possam celebrar a conclusão desta etapa, fazendo a sua tradicional viagem de finalistas e a Junta de Freguesia não podia deixar de dar o seu contributo nesta circunstância, continuando com total disponibilidade para auxiliar a comunidade educativa da nossa freguesia”.

Citado numa nota divulgada pela Junta de Freguesia, Marco Martins apelou ainda à adesão ao baile de finalistas que terá lugar na sexta-feira, a partir das 23 horas, na promenade da Ribeira Brava.