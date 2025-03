O executivo da Junta de Freguesia da Ponta do Sol, representado pelo seu presidente, João Campanário, realizou hoje a entrega de amêndoas aos alunos e ao corpo docente da escola do 1.º ciclo da Lombada, Ponta do Sol.

De acordo com o presidente da Junta, esta iniciativa pretende ser um pequeno incentivo às comemorações da Páscoa, reforçando também o apoio direto às escolas primárias e, sobretudo, “às nossas crianças”.

A ação insere-se no compromisso da Junta de Freguesia em fortalecer a ligação com a comunidade escolar, promovendo momentos de partilha e valorização das tradições locais.