O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira, 31 de julho, períodos de céu muito nublado no arquipélago da Madeira. No entanto, o céu deverá apresentar-se geralmente pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira e no Porto Santo.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, podendo ser mais intenso (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha.

As temperaturas deverão sofrer pequenas alterações, com uma descida nas terras altas e uma ligeira subida da temperatura máxima na vertente sul da ilha da Madeira.

Na região do Funchal, o céu deverá manter-se geralmente pouco nublado e o vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Relativamente ao estado do mar, a costa norte terá ondas de nordeste com altura entre um metro e meio e dois metros, aumentando para dois a dois metros e meio ao longo do dia; a costa sul espera ondas de sueste com altura inferior a um metro.

A temperatura da água do mar estará entre os vinte e três e vinte e quatro graus Celsius.