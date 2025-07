A Juventude Social Democrata (JSD) de Santana iniciou um novo capítulo político na última segunda-feira, com a tomada de posse da nova Comissão Política, agora liderada por Martim Silva.

A cerimónia, “marcada por entusiasmo e espírito de renovação”, contou com a presença de militantes, dirigentes, da candidata à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, e do presidente da JSD Madeira, Bruno Melim.

Como dá conta a JSD, em nota de imprensa, Martim Silva sucede à anterior liderança com o objectivo de consolidar uma juventude mais activa, interventiva e comprometida com o futuro do concelho. No seu discurso, destacou que este é “um momento que representa não apenas um marco pessoal, mas sobretudo um compromisso colectivo com a juventude do nosso concelho, com o futuro da nossa terra e com os valores que sempre nortearam a nossa estrutura: liberdade, responsabilidade e solidariedade.”

Sublinhando o potencial dos jovens de Santana, que classificou como “talentosos, resilientes e com vontade de construir um futuro melhor”, Martim afirmou ser prioridade da nova equipa dar voz a essa geração e garantir que as suas preocupações estejam no centro das decisões políticas. “Cabe-nos, enquanto estrutura jovem e activa, ser a voz dessa geração, trabalhar lado a lado com ela e garantir que as suas preocupações e ambições não sejam esquecidas nos corredores do poder nem nas prioridades das políticas públicas.”

Durante a sua intervenção, apresentou também as linhas orientadoras do mandato, assentes em três pilares fundamentais: proximidade, participação e formação. Garantiu que a JSD Santana será “propositiva, construtiva e presente – tanto nas instituições como na rua, tanto nos debates como nas iniciativas que organizaremos ao longo deste mandato”, concluindo com uma nota de mobilização: “Este é o nosso espaço, o nosso tempo e a nossa voz.”

A candidata à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, elogiou o dinamismo da nova liderança e demonstrou total disponibilidade para colaborar com a JSD local. Sublinhou que está “comprometida em mudar o concelho e abrir um novo tempo para Santana”, reforçando que “a JSD é imprescindível nessa mudança de paradigma”, ao representar as aspirações e a energia das novas gerações.

Já Bruno Melim, presidente da JSD Madeira, destacou o valor estratégico do norte da ilha e a importância de reconhecer o talento dos seus jovens. “O norte tem muito que dar à Região. Não pode continuar a ser visto apenas como decoração para cartazes. Tem potencial, tem ideias e tem pessoas com vontade de fazer a diferença.”

Melim frisou a responsabilidade da nova liderança na dinamização de actividades e atracção de novos quadros, defendendo que “a participação da juventude só se faz com compromisso e com estruturas regionais também disponíveis para acompanhar esse caminho.”

Apelou ainda à construção de um projecto político com ideias sólidas e real impacto na vida das pessoas: “Temos de apresentar alternativas que façam sentido, que resolvam problemas reais. Porque na política, estar por estar, ou estar sem vontade, mais vale ficar em casa.”

Entre os desafios que exigem resposta urgente, apontou a saúde mental, as dependências — como apostas online e drogas psicoactivas —, o emprego jovem e o acesso à habitação. “Doze anos depois, os penduras regionais e o governo local de Santana não trouxeram melhores condições de vida para os jovens. É tempo de trazer novas ideias, coragem para mudar e vontade de fazer diferente. Não há que ter medo de reconhecer erros e trabalhar para melhorar.”