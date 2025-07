A Juventude Social Democrata (JSD) de Câmara de Lobos iniciou, esta terça-feira, 15 de julho, um novo ciclo político com a tomada de posse da sua nova Comissão Política, agora liderada por Licínia de Jesus. A cerimónia, que contou com a presença de numerosos jovens e dirigentes regionais e locais, assinalou não só uma mudança de liderança, mas também uma clara reafirmação do compromisso político da concelhia face aos desafios estruturais da juventude.

Licínia de Jesus, que sucede a Eduardo Abreu (atualmente secretário-geral da JSD Madeira), realçou a importância do trabalho desenvolvido até aqui e o dinamismo dos jovens camaralobenses, afirmando que a JSD Câmara de Lobos se tem destacado “pelo bom trabalho apresentado, graças à união dos jovens e ao seu interesse em tornar este concelho mais ativo, atrativo e rico”.

Citada em comunicado, a dirigente acrescentou ainda que a equipa agora empossada “é composta por jovens comprometidos, focados e alinhados com os princípios da social-democracia”, garantindo assim a continuidade de um projeto político jovem e enraizado no território.

Para a nova presidente da JSD Câmara de Lobos, é essencial consolidar um movimento político participativo, próximo e com resultados concretos. “Queremos continuar a fazer de Câmara de Lobos um concelho jovem, com orgulho das suas origens. Contamos com todos os militantes para caminhar connosco neste projeto de desenvolvimento. Só unidos e focados conseguiremos tornar Câmara de Lobos ainda melhor”, declarou.

Durante a cerimónia, o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, salientou a importância desta nova etapa, afirmando que esta “é uma lista renovada e cheia de esperança, que representa aquilo que é, verdadeiramente, a JSD através da: inovação, caras e ideias novas”. Sublinhou ainda que Câmara de Lobos voltou a ter peso nos centros de decisão da JSD, o que reflete o crescimento e a valorização do trabalho local.

Bruno Melim apontou a necessidade de retomar o foco na formação política e na capacitação dos jovens quadros. “Durante o último ano e meio, discutimos muito, mas precisamos de voltar ao essencial: preparar os nossos quadros. A JSD não é apenas jovens com uma bandeira na mão - é formação, visão e compromisso com o futuro”. Deixou também críticas à ausência de juventudes partidárias ativas nas restantes forças políticas, considerando que “o PS não tem juventude que incomode e o Chega não tem juventude com propostas, abrindo espaço à JSD, que tem a responsabilidade de formar jovens com competências e pensamento crítico”.

No plano político, Bruno Melim identificou três áreas-chave para a atuação da juventude social-democrata: a habitação, o emprego e a mobilidade. Referiu que a questão da habitação não se resolve apenas com construção pública, sendo fundamental criar

políticas fiscais atrativas e soluções diferenciadas adaptadas à realidade local. Realçou ainda que a concelhia de Câmara de Lobos deve liderar o debate sobre o emprego jovem e promover propostas concretas para a redução do desemprego. Quanto à mobilidade, defendeu que é urgente pensar não só na mobilidade física, mas também na social e na digital, considerando-a “essencial para criar sentimento de pertença e reforçar o envolvimento cívico”.

O presidente da JSD concluiu com uma mensagem de confiança e responsabilidade dirigida a todos os jovens militantes: “Os jovens têm capacidade para fazer diferente. Somos um partido que dá voz à juventude. Nada nos abala, nada nos afeta - e sim, queremos incomodar. Porque na política, quando todos pensam da mesma forma, é sinal de que ninguém está a pensar”.