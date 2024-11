O Projeto de Resolução da autoria do Juntos Pelo Povo (JPP) intitulado “Plano Estratégico para o Combate e Controlo às Pragas” foi aprovado na generalidade, quinta-feira, na Assembleia Legislativa Regional (ALRAM) com os votos favoráveis do JPP, PS, PAN e IL, votos contra do PSD e do CDS e abstenção do Chega.

Na apresentação da proposta, o vice-presidente da bancada do JPP, Rafael Nunes, justificou a pertinência da iniciativa com “a ausência de uma política consistente, integrada num plano de ação à escala regional”, que tem culminado “numa explosão demográfica e o consequente crescimento populacional completamente descontrolado das várias espécies de ratos, por toda a Região”, recorda o partido em comunicado de imprensa.

O dirigente do JPP apontou aos resultados das ações de desratização “tomadas de forma avulsa, zona a zona e sem a correta integração, como demonstrativos da evidente necessidade de definir e por em prática medidas e metodologias concretas, integradas e articuladas, que possam contribuir para o seu controlo”.

A proposta agora aprovada estabelece que o Governo Regional deve “proceder à recolha e atualização de dados sobre a densidade populacional destas espécies de ratos e elaboração, durante a presente legislatura, de um plano de ação, de natureza estratégica e operacional, que englobe os planos específicos de combate a estas populações”.

A iniciativa legislativa imputa ao executivo PSD/CDS a responsabilidade de “assegurar a operacionalização, articulação e cooperação entre os diversos organismos, sob a dependência dos secretários com responsabilidades nas áreas do ambiente, agricultura e da saúde”, e convoca outras entidades “com interesse na matéria, nomeadamente as autarquias locais e Universidade da Madeira, por se entender serem estas as entidades dotadas de meios que assegurem uma maior proximidade à resolução dos problemas concretos”.