O JPP está hoje na Calheta para “expressar a sua gratidão à população, pelo reforço eleitoral inequívoco” do partido neste concelho.

“Os madeirenses e porto-santenses sabem que a ação política do JPP é pautada pela presença constante junto das populações, pela responsabilidade, pelo trabalho, mas também pela gratidão”, aponta o JPP, através de um comunicado.

Esta deslocação ao concelho da Calheta teve, também, o objetivo de “falar a verdade aos calhetenses e esclarecer narrativas que o PSD e as suas tropas tanto gostam de fazer circular para denegrir o trabalho sério e honesto do JPP, reconhecido pela população, sendo disso prova os 23 mil votos que recebemos há uma semana”.

Mais sustenta que, depois de contados os votos, o JPP quis liderar um novo governo. “Falou com o PS e convidou todos os outros partidos para outra solução. Mas que fique bem claro: não foi uma coligação, não houve nem há qualquer coligação com nenhum partido. O JPP tem 9 deputados, e como sempre afirmámos durante a campanha, caso a população nos desse mais força, seríamos uma solução”, reforça.

“A nossa proposta não vingou. JPP e PS desde então seguiram o seu caminho. Nesse sentido, fica claro que agora a responsabilidade de continuar a manter Miguel Albuquerque nos destinos do Governo caberá inteiramente aos restantes partidos (CDS, PAN e IL) que não quiseram que o JPP assumisse essa liderança e um novo programa para a Madeira”, afirmou.

O partido afirma ainda que, com um governo liderado pelo JPP, os madeirenses e porto-santenses teriam a certeza dos seguintes pontos:

“– O Ferry iria mesmo atracar todas as semanas no Funchal, com carga e passageiros, assegurando a ligação marítima entre a Madeira e o Continente;

– Haveria mais rendimento para os nossos agricultores da banana, da cana e da uva;

– Mais 150 euros para os nossos reformados;

– Subsídio de insularidade para todos os funcionários do setor privado;

– Um Plano de Emergência para Habitação;

– Mais e melhores oportunidades para os nossos jovens;

-Menos tempos de espera para uma cirurgia, consulta e exame;

– Um governo mais curto, com redução de impostos (IVA), redução do preço do gás para as famílias e para as empresas;

– Tentámos fazer uma limpeza nestes vícios e apresentar um novo programa de governo, mas CDS, PAN e IL não quiseram”, remata.