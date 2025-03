O Juntos Pelo Povo, que esteve hoje junto à Casa de Saúde Câmara Pestana, considerou “vergonhoso”, o valor que o Governo paga pelas diárias àquela e a outras instituições semelhantes. Lina Pereira, porta-voz da iniciativa de campanha eleitoral para o ato de 23 de março, lembrou que o valor diário na Madeira é de 58 euros, enquanto que o Governo da República paga 72 euros, “estando a decorrer negociações para a verba subir para os 75 euros”.

Lina Pereira, que ocupa o terceiro lugar da lista candidata às eleições antecipadas, afirmou que o baixo valor pago pelo Executivo de Miguel Albuquerque “tem criado enormes dificuldades às direções das casas de saúde e não acautela os cuidados de saúde que as pessoas precisam, prejudicando os doentes e as famílias”.

A ocasião foi aproveitada para a candidata do JPP lembrar que, em dezembro últimos, os diretores das casas de saúde mental, “queixaram-se de atrasos no pagamento das verbas, na ordem dos 3,5 milhões de euros. E criticou a reação de Miguel Albuquerque às queixas feitas, que dizia, na altura, “não há nenhum drama”.

A não atualização do valor das diárias é o maior problema que as casas de saúde da Região enfrentam: “A prova mais clara do desinvestimento na saúde mental são os valores vergonhosos que são pagos às casas de Saúde, as únicas que acolhem em internamento os doentes de saúde mental, porque esta área não existe no serviço público, acompanham e tratam os doentes, e nem assim recebem um valor justo pelo grande serviço social e humanista que prestam”, refere Lina Pereira.