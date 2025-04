Élvio Sousa, secretário-geral do JPP considerou, hoje, inconcebível que a requalificação da Quinta Pedagógica dos Prazeres se encontre encrencada’.

Uma delegação parlamentar do JPP, liderada por Élvio Sousa, onde se incluía o deputado da Calheta na Assembleia Legislativa Regional da Madeira (ALRAM) Basílio dos Santos, deu início esta terça-feira à iniciativa ‘Deputados pelo povo’, o que na prática se traduz em visitas organizadas aos diferentes concelhos para tomar o pulso à realidade, ouvir as populações sobre os problemas reais e trabalhar as melhores soluções.

Na visita à Calheta, e já na freguesia dos Prazeres, o líder do JPP chamou à atenção para “a inconcebível lentidão” das autoridades regionais e locais com o desenrolar do projeto de requalificação da Quinta Pedagógica – Mini Zoo da Quinta Pedagógica dos Prazeres.

A Quinta foi durante vários anos a principal atração para forasteiros pelo conceito inovador que desde sempre desenvolveu, proporcionando ambientes de aprendizagem do mundo rural, agricultura, pecuária, botânica, plantas medicinais, educação ambiental, tradição e etnografia, usos e costumes, práticas tradicionais e valorização da economia familiar e local.

A requalificação da Quinta foi aprovada em 2022, e no âmbito do Orçamento Participativo da Região para esse ano, foi consagrado um milhão de euros para o projeto. O prazo de execução era de 12 meses. “Três anos depois, a obra ainda não viu a luz do dia”, realça Élvio Sousa. “Isto é inadmissível”, reforça.

“Governo e autarquia têm de ser mais céleres, arregaçar as mangas e trabalhar mais”, evidencia. “Três anos é tempo demais, com grandes prejuízos para a promoção e o desenvolvimento da freguesia dos Prazeres”.