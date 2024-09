Na sequência da audição parlamentar sobre o incêndio de agosto, na Região, o secretário-geral do JPP enviou um comunicado às redações, onde repudia o comportamento adotado pelos socialistas e acrescenta que o PS “traiu” os madeirenses, comparando Cafôfo a Albuquerque.

“Cafôfo, com a atitude que teve, está ao nível de Albuquerque e de Jaime Ramos, é mais um que não inspira confiança!”, declarou Élvio Sousa, na sequência de um requerimento do PS, que só chegou aos serviços da ALM uma hora e meia antes do início dos trabalhos agendados desde o passado dia 26 de Agosto. O qual considerava “inútil” a (AP) do JPP por “sobrepor-se” à Comissão Parlamentar de Inquérito (CI) do PS, também relativa aos incêndios.

“O que se passou segunda-feira na 5.ª Comissão Especializada de Saúde e Proteção Civil foi muito grave para o apuramento da verdade sobre os incêndios, e teve a participação manhosa e sorrateira do PS de Paulo Cafofo, que combinado com Jaime Filipe Ramos, o ‘Consiglieri’, e Miguel Albuquerque, traíram os madeirenses e impediram a presença no Parlamento, dentro duma semana, do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e do responsável pela Proteção Civil”, sublinha Élvio Sousa. “Foi uma caixinha, um casamento de interesses, cujo valor de troca vamos descobrir em breve”, promete.

“Com esta sujeira, com esta traição nas costas dos madeirenses, com este golpe para esconder a verdade sobre os incêndios, combinado entre PSD, PS e CDS, Paulo Cafofo revela que é do mesmo calibre que Albuquerque, é farinha do mesmo saco. Cafôfo, com esta atitude, está ao nível de Albuquerque e de Jaime Ramos. É mais um que não inspira confiança!”, sustentou o líder do JPP.