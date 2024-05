A sala onde o JPP acompanha os resultados eleitorais começa a ficar cheia de militantes. Élvio e Filipe Sousa já estão eleitos e chegaram à sala há poucos minutos, mas a tempo de celebrar a vitoria no concelho de Santa Cruz. Também Paulo Alves já consta da lista dos deputados eleitos. Recorde-se que as projeções da RTP/Universidade Católica apontam para o crescimento do partido no parlamento madeirense, passando para 7 a 10 deputados, quando no mandato que terminou foram eleitos cinco.

O JPP será um ator muito importante para o cenário politico que se poderá formar depois destas eleições, ao nível de coligações.