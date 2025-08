“Há excesso de carros, não há planeamento nem infraestruturas de apoio para acolher os 500 a 1.500 turistas que diariamente se deslocam na zona do Rabaçal. Aquele que é um dos locais turísticos mais procurados da Madeira, corre o risco de perder a sua autenticidade se nada for feito rapidamente”. Esta é uma constatação do JPP que esta sexta-feira esteve, na Calheta, com a iniciativa ‘Deputados com o Povo – menos escritório, mais território’.

A deslocação à Calheta começou logo pela manhã junto ao Farol da Ponta do Pargo. Outro ponto turístico muito procurado. Aqui, o deputado e candidato do JPP à presidência da Câmara Municipal, Basílio Santos, focou-se nas obras do miradouro prometidas em 2022 pela autarquia. “O Farol da Ponta do Pargo é de todos os que existem no país o que recebe mais visitas”, explicou. “Estamos a falar de uma obra prioritária, para segurança das pessoas.”

Ainda na freguesia da Ponta do Pargo, o Centro Cívico “há muito tempo que carece de obras, constantemente adiadas”. O deputado e porta-voz do JPP refere que o edifício apresenta “evidentes sinais de degradação, paredes com infiltrações, zonas exteriores em risco de queda e um estacionamento transformado em estaleiro”.

Já na vila da Calheta, a delegação do JPP, liderada pelo secretário-geral, Élvio Sousa, enfatizou que a consolidação da escarpa é um assunto com “barbas brancas” de “tantas vezes prometida e adiada”. “É uma obra de extrema importância para a segurança dos residentes e visitantes, sendo igualmente prioritária a construção do emissário para a Estação de Tratamento de Águas Residuais da Calheta”, realça o porta-voz do JPP e candidato à Câmara, Basílio Santos, destacando ainda as obras de melhoramento da estrada Serra d’Água-Arco da Calheta.

A visita de trabalho terminou no Arco da Calheta. Uma freguesia com “problemas graves ao nível do saneamento básico e falhas no abastecimento de água potável”, denunciou o candidato do JPP à presidência da autarquia.

Basílio Santos considera que “são evidentes os sinais de cansaço de 50 anos do mesmo partido a dominar os destinos da Calheta”. Critica “o desleixo” e a falta de investimento. “Os orçamentos da Câmara da Calheta, dos últimos anos, rondam os 98 milhões de euros, eu pergunto: Que obras relevantes foram desenvolvidas por iniciativa da autarquia? Há dinheiro, mas não há planeamento, não há novos projetos, nem novas ideias, o JPP quer inverter este ciclo político com quase meio século”, disse.

O candidato do JPP à autarquia lamentou ainda que a Câmara se prepare para não criar obstáculos à privatização dos percursos turísticos do concelho, abdicando de uma receita “importante para resolver pequenas obras que ajudariam a melhorar a qualidade de vida das pessoas em muitas freguesias”.

O projeto ‘Deputados com o Povo – menos escritório, mais território’ irá desenrolar-se por todos os concelhos e freguesias da Região. Tem como foco principal “manter a proximidade com os eleitores, ouvir os madeirenses e porto-santenses, absorver no terreno as reais aspirações e dificuldades das comunidades para terminar com um programa governativo alternativo, com soluções robustas e justas que invertam este ciclo governativo vicioso e inclinado apenas para um lado, incapaz de produzir soluções para o coletivo, tais como o custo de vida, os salários baixos, a falta de habitação, as listas de espera na saúde, a linha marítima de carga e passageiros, o subsídio de mobilidade para pagar apenas 79€, custos com o gás e a energia, o declínio na agricultura, pescas e ambiente”, sintetiza o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa.