JPP diz que “PSD não tem moral para falar sobre bolsas de estudo”

Depois de o PSD ter vindo a público lamentar o atraso no pagamento das bolsas de estudo atribuídas pela Câmara Municipal de Santa Cruz, o JPP, partido que lidera a autarquia, veio a público explicar que as bolsas estão a ser pagas dentro dos normais.

O JPP acusa o PSD de aproveitamento político e de não ter moral para falar sobre o tema, referindo o “histórico de atrasos no pagamento de bolsas que eram atribuídas pela Fundação Social Democrata”.

Antes de seguidamente repormos a verdade dos fatos, o Juntos Pelo Povo (JPP) convida o PSD e o líder da JSD a revisitar, para avivar a memória, o histórico de atrasos no pagamento de bolsas que eram atribuídas pela Fundação Social Democrata, atingindo nalguns casos nove meses de gestação.

Esclareçamos: “As bolsas estão a ser pagas dentro dos prazos normais. Nem o suposto nível de atraso tem a gravidade que o aproveitamento político do PSD quer fazer crer, nem o PSD tem moral para falar de bolsas de estudo e muito menos de preocupação com as famílias e com a juventude”, sublinha o líder do JPP, que também é deputado municipal na Câmara de Santa Cruz. “É preciso ter lata, já que todas estas áreas foram completamente ignoradas nas décadas em que o PSD foi poder em Santa Cruz”.

Élvio Sousa apresenta fatos: “Nunca a Câmara de Santa Cruz teve, no tempo do PSD, o nível de apoio que hoje está a ser disponibilizado em bolsas de estudo, e, ainda assim, também não pagavam, a tempo e horas”, recorda. “Esclareça-se que as bolsas elegíveis para o corrente ano totalizam 582 processos, num investimento de cerca de 275 mil euros”.

Ou seja, prossegue o secretário-geral do JPP, “estamos a falar de um procedimento administrativo que, pelo seu volume de apoio e complexidade, leva o seu tempo”.

Acresce que todos os outros procedimentos dos restantes apoios sociais que a autarquia disponibiliza “e que nunca existiram no tempo do PSD, como é o caso do Fundo Social de Emergência, também em processamento, abrange, este ano, 52 beneficiários”.

O dirigente dá conta do volume de investimento da Câmara de Santa Cruz com a educação. “Importa ainda relembrar que desde 2016, ano de implementação do apoio às bolsas de estudo, já foram beneficiados 4.647 alunos do ensino superior, num investimento de cerca de quatro milhões de euros”.

Élvio Sousa fez um resumo dos vários apoios sociais disponibilizados pela autarquia de Santa Cruz. No tocante ao Fundo Social de Emergência, implementado no mesmo ano, já foram beneficiadas 908 pessoas, num investimento superior a 850 mil euros.

Por outro lado, o apoio à infância já ajudou 1635 agregados familiares em apenas dois, num investimento superior a 650 mil euros.

“Por aqui se vê o descaramento mas acima de tudo a obstinação do PSD pelo trabalho do JPP”, constata. “O mais chocante deste descarado aproveitamento político, não é o desconhecimento dos procedimentos da autarquia e da sua complexidade e dimensão, mas sim o facto de nem a JSD, nem o PSD terem legitimidade para criticar os apoios e os alegados atrasos, porque simplesmente nunca tiveram essa preocupação social em Santa Cruz. Nunca fizeram investimento no social e jamais se preocuparam com as dificuldades das populações”.