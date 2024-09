Também no período antes da ordem do dia, Élvio Sousa, do JPP, fez uma declaração política para alertar para o problema social da habitação social, criticando o PSD de estar mais preocupado com a revisão da lei eleitoral, “para resolver a sua vidinha”.

O líder parlamentar do JPP realçou que os madeirenses têm cada vez mais dificuldades no acesso à habitação, há mais despejos e as rendas e os empréstimos bancários estão aumentar.

Acusou o governo de Miguel Albuquerque de ser “incapaz de enfrentar e resolver o problema”, estando a região com “uma bomba social” com a falta de respostas.

Pelas contas que apresentou, desde que Albuquerque está no executivo madeirense, foram construídass 24 casas por ano.

Terminado o período antes da ordem do dia, os deputados continuam a apreciar na generalidade a proposta do JPP à Assembleia da República, intitulado “Repõe a Eletricidade, o Gás Natural, Butano e Propano assim como a introduz a prestação de serviços de acesso à internet na Lista 1 – Bens e Serviços sujeitos à taxa reduzida do IVA.