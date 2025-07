O Grupo Parlamentar do JPP comunicou hoje que vai apresentar amanhã um voto de protesto na Assembleia Legislativa da Madeira contra “as declarações profundamente anti-autonomistas do candidato presidencial almirante Gouveia e Melo”.

Em comunicado enviado às redações, o JPP critica a posição de Gouveia e Melo, conhecida durante a visita à Madeira, relativamente à ligação marítima por ferry entre a Madeira e continente.

”Não me parece que seja uma necessidade, porque a distância e os custos são cobertos de forma mais eficiente pelo transporte aéreo”, justificou o candidato presidencial, no último fim de semana.

As palavras não caíram bem junto do JPP. O presidente do Grupo Parlamentar Élvio Sousa lamentou que o almirante “tenha violado o princípio constitucional da coesão territorial e combate às desigualdades sociais e económicas, o que para um aspirante ao cargo de Presidente da República significa que já chumbou no exame prévio”.

“Esse senhor almirante revelou-se um verdadeiro anti-autonomista, e dessa casta já temos gente a mais”, enfatizou Élvio Sousa. “Em vez de vir à Madeira apresentar soluções para os problemas da mobilidade aérea e marítima, como o regresso urgente da linha marítima e a revisão do subsídio de mobilidade para que os madeirenses não continuem a ser fiadores do Estado, veio cá dizer que não se justifica a linha marítima, importante para baixar o custo de vida, colocando-se ao lado, precisamente, do grupo económico que se opõe ao regresso do ferry para não ter que enfrentar concorrência, em especial na carga”.

O líder do JPP diz que Gouveia e Melo “ofendeu os madeirenses e porto-santenses”, revelou “profundo desconhecimento das dificuldades dos povos insulares”, e considerou “inaceitável que defenda a perpetuação do isolamento ao negar alternativas de mobilidade que comprometem o desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira”.

Élvio Sousa deixa ainda duas notas. Uma, para lamentar que o almirante tenha cometido uma segunda “afronta” ao defender a continuidade do cargo de representante da República. Outra, para perguntar como é que “o autonomista Alberto João Jardim veio a público assumir o seu apoio a esta candidatura altamente anti-autonomia e personificação do mais puro centralismo”.