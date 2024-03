JPP aguarda em ambiente sereno com expectativa de um resultado “histórico”

É no hotel Vila Galé, no centro de Santa Cruz, já habitual quartel-general do JPP em noites eleitorais, que o partido vai aguardar pelos resultados destas Eleições Legislativas, que deverão começar a ser conhecidos a partir das 20 horas.

Para já, o ambiente é calmo, apenas com cinco elementos na sala onde Filipe Sousa irá reagir à votação.

O primeiro a falar aos jornalistas, porém, foi Miguel Ganança, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, que realçou que “seria histórico” se o JPP conseguisse eleger o seu primeiro deputado à Assembleia da República nesta noite.Mas, apesar dessa expectativa, Miguel Ganança sublinhou que o primeiro objetivo é melhorar o resultado das últimas Eleições Legislativas, em 2022, quando o partido obteve uma percentagem de 6.9%.

“Ultrapassar os 7% já seria um bom resultado. Excelente seria o JPP fazer-se representar pela primeira vez na Assembleia da República com Filipe Sousa”, apontou.