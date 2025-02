Os Jovens do Bloco Madeira estiveram junto à Escola Básica e Secundária D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, para divulgar um conjunto de propostas direcionadas à juventude. Entre as medidas defendidas estão a imposição de um teto máximo para rendas, a introdução da semana de quatro dias e o fim dos estágios não remunerados.

Na área do ensino, propõem o fim das propinas, mais residências universitárias e a fixação das viagens aéreas para estudantes em 65 euros no ato da compra. No combate às alterações climáticas, defendem o investimento em energias renováveis, a melhoria dos transportes públicos e a proteção da Floresta Laurissilva.

Os jovens bloquistas também reforçaram a importância da liberdade, diversidade e inclusão, rejeitando o conservadorismo e o autoritarismo. Manifestaram ainda apoio à luta do povo palestiniano pela sua libertação e independência.