Jovem do Porto Santo ganha bolsa para viajar até ao sudeste asiático

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
22 Outubro 2025
21:43
Márcia Pimenta, jovem residente no Porto Santo, ganhou a bolsa nacional da associação Gap Year Portugal, no valor de cinco mil euros e vai agora viajar durante um ano pelo sudeste asiático.

Apaixonada por cinema e pintura e também por viagens, tem agora a oportunidade de conciliar estes dois mundos na sua vida, concretizando o projeto a que se propôs intitulado ‘Acolalem’, uma palavra muito conhecida dos madeirenses.

”A proposta é simples: redescobrir lá fora a minha criatividade, trazê-la de volta a casa e, pelo caminho, inspirar quem quiser juntar-se a esta aventura”, pode ler-se numa publicação no Instagram (@acolalem).

O primeiro destino será a Índia, em janeiro.

