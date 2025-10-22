Jovem do Porto Santo ganha bolsa para viajar até ao sudeste asiático

Márcia Pimenta, jovem residente no Porto Santo, ganhou a bolsa nacional da associação Gap Year Portugal, no valor de cinco mil euros e vai agora viajar durante um ano pelo sudeste asiático.
Apaixonada por cinema e pintura e também por viagens, tem agora a oportunidade de conciliar estes dois mundos na sua vida, concretizando o projeto a que se propôs intitulado ‘Acolalem’, uma palavra muito conhecida dos madeirenses.
”A proposta é simples: redescobrir lá fora a minha criatividade, trazê-la de volta a casa e, pelo caminho, inspirar quem quiser juntar-se a esta aventura”, pode ler-se numa publicação no Instagram (@acolalem).
O primeiro destino será a Índia, em janeiro.
Com raízes etimológicas no alemão, o termo Schadenfreude é uma combinação das palavras “Schaden” (dano ou prejuízo) e “Freude” (alegria). Significa, pois,...
Com a chegada do outono, do tempo mais frio e das chuvas mais intensas, a paisagem madeirense recupera lentamente o seu verde mais intenso. É também nesta...
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 5 de outubro, chegaram os quatro ativistas portugueses detidos em Israel ao aeroporto de Lisboa; depois de alguma confusão, as câmaras de televisão...
Foi no passado dia 16 de outubro que voltámos a celebrar o Dia Mundial da Alimentação. Um dia que serve não só para relembrar as regras de uma alimentação...
Com as eleições do passado dia 12 de outubro, encerra-se um ciclo complexo de atos eleitorais marcados por muita instabilidade, com quedas sucessivas dos...
Após as eleições autárquicas, mais do que discutir os resultados, importa refletir sobre o que veio depois. O ambiente político tem-se tornado cada vez...
Pequenas, vocês que se “sente” aqui nos banquinhos todas à roda de mim que eu quero contar uma coisa a vocês que me sucedeu quando os meus pequenos eram...
Diz-se, com frequência, que “a Justiça é cega”. Expressão tantas vezes repetida para assegurar que o sistema judicial é imparcial, igual para todos e que...
Na última triagem referi que a campanha eleitoral autárquica seria fortíssima em promessas, egos inchados e troca de acusações, o que acabou por se confirmar,...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O rapaz de 14 anos acusado de matar a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato, ficou sujeito à medida cautelar de guarda em centro educativo...
A Madeira foi esta noite duplamente premiada na Gala Europeia dos World Travel Awards, realizada na Sardenha (Itália).
Pela 11.ª vez foi eleita como Melhor...
O Sporting venceu esta noite o Marselha, em jogo a contar para 3.ª jornada da fase liga da Liga dos Campeões.
Em Lisboa, Igor paixão inauguro o marcador...
O presidente do Governo Regional vai marcar presença no funeral de Francisco Pinto Balsemão, que se realiza esta quinta-feira, às 13h00, no Mosteiro dos...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude participou hoje, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, na cerimónia de...
A meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais será inevitavelmente superada nos próximos anos, admitiu hoje o secretário-geral...
Quatro professores da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Monte e quatro voluntários da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, esta quarta-feira, na abertura da segunda edição de 2025 do Mercado de Usados, no Madeira...
O bispo do Funchal presidiu, esta noite, à cerimónia que assinalou o dia do Santo João Paulo II, na Igreja da Atouguia, na Calheta.
Este é o único templo...