José Sousa é o novo membro do Secretariado Nacional do JPP. O “histórico militante” do partido integra agora o órgão executivo, após a eleição de Lina Pereira enquanto presidente do JPP, passando esta, por inerência do cargo, a presidir à Comissão Política Nacional, órgão deliberativo do Partido.

“José Sousa, nascido no Funchal a 22 de janeiro de 1958, tem uma carreira profissional marcada pelo ingresso na Armada Portuguesa (1977) e, mais tarde, na Polícia Marítima (Marinha, 1982), construindo um percurso de reconhecido mérito até janeiro de 2020, ano em que se aposentou depois de décadas serviço exemplar ao País.

Casado e pai de dois filhos, José Sousa é militante do Juntos pelo Povo desde a sua fundação como partido, tendo feito parte do grupo cidadãos que aderiu ao Movimento Juntos pelo Povo, movimento cívico que está na génese do partido.

Em 2021 foi cabeça de lista do JPP pela Freguesia de Santo António, no Funchal, assim como da lista para Assembleia Municipal da Câmara. Mantém o seu trabalho de proximidade com a população do Funchal, nos atendimentos que faz, semanalmente, num contributo constante à Causa Pública”, dá conta o JPP.