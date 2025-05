Na continuidade do périplo pelos organismos e serviços que tutela, o secretário regional de Economia visitou hoje as instalações da Startup Madeira, onde Carlos Lopes fez as ‘honras da casa’. Na ocasião, José Manuel Rodrigues vincou o desempenho da incubadora de empresas, entre outras valências, registando o “apoio ao empreendedorismo e às novas oportunidades de negócio”.

O governante destacou os projetos realizados por esta instituição junto das escolas madeirenses, da Universidade da Madeira e da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, em prol do empreendedorismo e que tem ajudado “a que se vença os constrangimentos da insularidade e da ultraperiferia”.

“Pela primeira vez, na nossa história de 600 anos, a revolução digital e a revolução tecnológica abrem-nos uma oportunidade de vencer a insularidade e a ultraperiferia através da digitalização e das novas tecnologias, e o empreendedorismo tem aqui um papel decisivo”, disse, garantindo aos 11 colaboradores da Startup Madeira o apoio do Governo Regional ao trabalho que está a ser desenvolvido .A incubadora madeirense apoia “vários tipos de projetos de ideação, de aceleração e de inovação”.

Carlos Lopes, presidente executivo da Startup Madeira, destacou os programas “RS4e, que já envolveu cerca de 30 mil alunos de vários níveis de ensino, as oficinas do empreendedor, o startNOW, e os programas internacionais na área do turismo, do gaming e da área da saúde”, como exemplos de sucesso que vêm sendo desenvolvidos desde 1997.