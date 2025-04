José Manuel Rodrigues, no seu discurso de despedida, não deixou de frisar a “emoção” do momento, ele que deixa a presidência da Assembleia Legislativa após cinco anos de “intenso” trabalho, conforme o próprio referiu.

Afirmou ter valido “a pena este percurso de 30 anos como deputado,” o qual agradece ao CDS, “e ao povo, que sempre me confiou a eleição”.

“Aproveito esta ocasião para agradecer ao Senhor Representante da República a exemplar cooperação institucional que manteve com esta Assembleia Legislativa e a forma sempre elevada como tratou os representantes do nosso povo, respeitando e relevando os poderes e competências deste órgão legislativo. Agradeço ao Senhor Presidente do Governo a colaboração respeitosa que manteve com este Parlamento, de quem depende o poder executivo, e a disponibilidade para responder politicamente perante as senhoras e os senhores deputados, nomeadamente com a realização dos debates mensais”.