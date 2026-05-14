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Motociclista hospitalizado após colisão em Santa Quitéria

    Motociclista hospitalizado após colisão em Santa Quitéria
    Ambulância dos CBSF esteve no local a prestar assistência. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Maio 2026
15:05

Um motociclista, de 22 anos, foi hospitalizado, esta quinta-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido ao início da tarde, no Funchal. Segundo apurou o JM, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma equipa de socorro pré-hospitalar para uma colisão rodoviária registada na zona de Santa Quitéria.

Ao que tudo indica, o motociclo onde seguia a vítima embateu numa viatura ligeira junto à saída do parque de estacionamento superior do centro comercial Madeira Shopping. O jovem sofreu vários ferimentos e recebeu assistência no local por parte dos bombeiros, que procederam à sua imobilização antes do transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A vítima deu entrada no serviço de urgência, onde ficou em observação médica. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.

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