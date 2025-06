José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-PP Madeira e atual secretário regional da Economia, reagiu esta tarde à escolha de Jorge Carvalho como candidato da coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal do Funchal, considerando tratar-se de “uma excelente escolha”.

Em declarações à rádio 88.8 JM FM, o líder centrista elogiou o percurso do atual governante, destacando a sua experiência tanto no Governo Regional como no poder local.

“Eu considero que é uma excelente escolha porque o Dr. Jorge Carvalho tem uma grande experiência como autarca e no governo regional. É um homem cheio de bom senso, integro, e dará, com certeza, um grande presidente da Câmara Municipal do Funchal”, disse, reforçando a confiança do CDS nesta escolha.

“Desse ponto de vista, o CDS, que é parceiro desta coligação autárquica, naturalmente está satisfeito com esta escolha do Dr. Jorge Carvalho, que tem tudo para dar certo à frente da coligação”, frisou.

Sobre a desistência de José Luís Nunes à corrida autárquica, José Manuel Rodrigues assegurou desconhecer as razões que motivaram à decisão, optando, por isso, por não tecer comentários a esse respeito. “Ele decidiu sair e temos de respeitar sua decisão. Agora o importante é apoiar o Dr. Jorge Carvalho que, reafirmo, é uma excelente escolha porque não só é um bom candidato, como dará um grande presidente da Câmara da principal cidade da Região”, rematou.