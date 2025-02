Sílvio Fernandes reagiu à distinção do JM – Madeira com o Jornal Local Europeu do Ano, resultante da 26.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’.

Nesta edição, o concurso reuniu mais de 3.000 participantes oriundos de 22 países, sendo um dos maiores eventos do mundo a este nível.

Os prémios foram determinados por um júri composto por académicos, jornalistas e designers, após uma avaliação que se prolongou durante dois dias, em Dusseldorf.

Para o reitor da Universidade da Madeira “os critérios explicitados pelo júri para atribuir este prestigiado prémio ao JM demonstram que estamos perante um órgão de comunicação que valoriza a clareza da mensagem, permitindo ao leitor uma experiência de perceção da realidade, através de uma eficiente apresentação gráfica e estética de suporte aos temas e conteúdos”.

Trata-se, pois, “de um reconhecimento que muito engrandece o JM, os seus profissionais e a Região. Deve, por isso, manter o compromisso de servir a sociedade através de um modelo de tratamento e divulgação de informação, coerente com os requisitos que justificaram o mérito conquistado”, conforme destaca Sílvio Fernandes.