O JM foi reconhecido como o jornal europeu de 2024, na categoria local, no âmbito do 26.º European Newspaper Award (Prémio Jornal Europeu). Reagindo a esta distinção, Miguel Albuquerque fez questão de endereçar os “parabéns a todos os profissionais do Jornal da Madeira”, tendo sublinhado depois o “papel” que este órgão de comunicação social desempenha no meio onde está inserido.

“Nós somos uma região que continua a ter dois jornais diários e o Jornal da Madeira tem um papel decisivo e importante na informação regional e no pluralismo da informação”, afirmou o presidente do Governo Regional em gestão, num comentário solicitado pelo JM à margem de uma visita efetuada à empresa Dias e Companhia Lda, em São Martinho.

Albuquerque fez questão de sublinhar que a sua governação foi pioneira na “adoção, em Portugal, de uma situação de apoio aos órgãos de comunicação, sem qualquer interferência política nos mesmos”, com o programa MEDIARAM, que criou um regime de incentivos à comunicação social de âmbito regional e local.

O governante lembrou que este programa não pôde ser “atualizado” porque o Orçamento da Região para 2025 “foi chumbado”.

Nesta edição, o concurso reuniu mais de 3.000 participantes oriundos de 22 países, sendo um dos maiores eventos do mundo a este nível. Os prémios foram determinados por um júri composto por académicos, jornalistas e designers, após uma avaliação que se prolongou durante dois dias, em Dusseldorf, na Alemanha.