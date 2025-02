Bom dia! É segunda-feira!

* Pelas 9h30 acontece a cerimónia de abertura das I Jornadas Técnicas SIG, no Colégio dos Jesuítas. Sob o tema “Deteção Remota e SIG: Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Urbana e Ambiental”, este evento, organizado pelo Município do Funchal, entre hoje e amanhã, reunirá especialistas, técnicos e decisores políticos para debater o impacto dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na gestão inteligente do território.

* O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta pelas 16h30, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, a programação do Carnaval 2025, que decorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março.

* Às 18h30, realiza-se a ação de solidariedade global com a Ucrânia no dia do terceiro ano da invasão massiva à República da Ucrânia, que se realiza junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias.