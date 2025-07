Paulo Alves, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz e quando se falava sobre a área do Desporto, depois de uma intervenção de Saturnino Sousa, enalteceu, de facto, o trabalho do Clube Santacruzense.

Nas Jornadas Madeira, que estão a ter lugar no salão nobre da Câmara, o presidente da Junta afirmou que o órgão de poder local a que preside sempre apoiou o clube e pegando na questão do orçamento, lembrou que com a lei de 2013, as juntas passaram a ter novas competências, mas não veio mais dinheiro. Deu o exemplo da obrigação das Juntas na entrega às escolas, de material de desgaste. Mas estas têm de ir buscar dinheiro para poder levar esse material ás escolas.

”Estávamos numa situação de um PAEF, não havia apoios. Houve um corte e começaram os problemas aí. Desde essa data, aumentaram as competências das juntas mas o dinheiro não aumentou”, disse. Admitiu que a Junta recebeu uma verba através de um contrato interadministrativo, mas o valor não é suficiente. “Se formos pedir orçamentos para limpar os caminhos, fazendo contas, não se consegue fazer face à despesa”, afirmou no primeiro momento de debate nestas Jornadas que decorrem em Santa Cruz.