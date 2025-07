No segundo momento de debate das Jornadas Madeira 2025, o presidente da Junta do Caniço lembrou que se estão a aproximar campanhas autárquicas. Pelo que considerou que é preciso desmistificar um pouco alguns assuntos. Abordou o apoio ao desporto federado que é da competência do Executivo madeirense. Admitiu que as entidades municipais também devem aplicar-se nesse apoio mas essa não é a sua competência.

Milton Teixeira abordou também a questão das infraestruturas. O Caniço tem um pavilhão que mete água há 10 anos. “Podia ter andebol, badminton, não tem. Foi prometido, e bem, um Multiusos. O projeto está lindíssimo mas parece que a verba ficou reduzida e não será menos de 13 milhões. Vamos esperar por isso”, adiantou.

Criticou também o facto de um bar que se instalou na promenade dos Reis Magos, ter retirado, dali, uns equipamentos de manutenção física ao ar livre.

Agradeceu, ao Governo, pelo investimento na Estrada do Aeroporto. E, a Élia Ascensão, e sobre o protocolo com o Estabelecimento Prisional, admitiu que o mesmo é importante, mas sublinhou que mais importante seria reforçar as verbas para recrutamento de pessoas para a Junta.

O Caniço, segundo disse, limpa à volta de oito quilómetros de estrada por mês. Em resposta, Élia Ascensão disse que acompanha as preocupações de Milton Teixeira.