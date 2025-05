Emanuel Santos, presidente da junta de Freguesia do Caniçal, sublinhou que neste mandato que está a terminar, teve a missão de desenvolver várias dinâmicas na freguesia, abrangendo a população no geral desde os mais novos aos mais velhos, com apoio a eventos desportivos, culturais e sociais.

A discursar nas Jornadas Madeira, dinamizadas pelo JM e pela RJFM, o autarca local assegurou que “a nossa relação de proximidade coma população é diária”, garantiu, considerando que “só assim se consegue ajudar a resolver os problemas”.

Alertando que a junta de freguesa tem “parcos recursos financeiros”, Emanuel Santos disse que têm sido desenvolvidos trabalhos de manutenção de caminhos e veredas. Focou, por outro lado, apoios dados na educação, na mobilidade, nos apoios às escolas, e aos idosos.

Terminou apelando mais atenção e obras nas estradas do Caniçal e à reabilitação do antigo centro de saúde do Caniçal que poderia ser útil à população, como ao nível da habitação para casais jovens.