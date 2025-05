A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites - IPSS concluiu hoje os trabalhos das Jornadas ASL, que se realizaram nos dias 15 e 16 de maio de 2025, no Hotel The Views Baía.

O evento contou com a participação de duas dezenas de profissionais de diversas áreas, sendo que, numa nota enviada à redação, a associação agradece “todos os parceiros que nos permitiram a realização das mesmas, bem como todos os oradores que disponibilizaram o seu saber e conhecimento, para partilhar com todos os participantes”.

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais reitera que “foram momentos enriquecedores que permitiram rasgados elogias quer ao painel, quer à organização, bem como ao trabalho desenvolvido pela Associação Sem Limites no apoio às pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira”.

A sessão de encerramento das jornadas contou com a presença de Ferdinando Jardim, diretor de Departamento, e Marco Rodrigues, diretor de Divisão da Câmara Municipal do Funchal, em representação da vereadora Helena Leal.