Bruno Coelho, vice-presidente e vereador do Urbanismo, “na câmara desde o ciclo inicial”, de Pedro Coelho, e também em fim de ciclo autárquico, disse que foi difícil ser autarca em 2013, tal como foi durante a pandemia, e como o é ainda atualmente.

“Os que estão nestas funções sentem na pele o que estou a dizer”, disse o autarca, ressalvando o espírito de missão pelo trabalho feito.

Enalteceu o trabalho feito de positivo pela Câmara Municipal e as juntas de freguesia, falando que, no momento atual, a presidente Sónia Pereira tem provas dadas do trabalho que tem desenvolvido no percurso camarário.