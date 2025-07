Sofia Canha, vereadora do PS, rebateu, no período de debate, algumas questões apontadas pelo presidente da Câmara Municipal da Calheta na sua intervenção antes do encerramento das Jornadas Madeira, que estão a acontecer, hoje, no Centro Cívico do Estreito da Calheta.

Um dos assuntos rebatidos teve a ver com a habitação pública, que está a ser feita mas porque houve o PRR. “Estivemos quase 50 anos sem estratégia para a habitação”, afirmou Sofia Canha. Lamentou que a Calheta não tenha conseguido antecipar o ‘bom problema’ do investimento privado, sendo que, agora, há falta de habitação para os locais.

Quanto aos incêndios de 2023, Sofia Canha afirmou que não houve prevenção nem por parte da Câmara, nem por parte do Executivo madeirense, liderado por Miguel Albuquerque.

Sofia Canha falou também da via-expresso para a Ponta do Pargo e Achadas, que fazia parte do programa eleitoral do PS. Criticou também a qualidade da água.

Em resposta, Carlos Teles afirmou que são feitas sempre análises à água e a qualidade é boa. No que toca à prevenção dos incêndios, disse que a Autarquia colabora com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza para limpeza dos caminhos florestais.

Agora, a limpeza das plantas infestantes “tem de ser olhada para a Região como um todo”, defendeu. Elogiou o trabalho que está a ser feito nas serras do Funchal, iniciado pela antiga secretária Susana Prada e afirmou que o mesmo tem de ser estendido a toda a Região.