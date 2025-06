O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos participou no debate, nas Jornadas Madeira, que decorrem no Museu de imprensa da Madeira, para defender um trabalho em rede na resolução de problemas que afetam a baixa da cidade, nomeadamente no que se refere aos toxicodependentes.

“É uma realidade, não vamos esconder. Não é exclusivo de Câmara de Lobos. Tem de ser trabalhado em rede, não há soluções fáceis. São pessoas que ali estão”, disse. O autarca admitiu que é preciso ver o transtorno que causa aos moradores e visitantes. “Causa transtorno. Teremos de olhar para a questão da toxicodependência. É um flagelo que irá continuar, veio para ficar, adapta-se com os consumos e o que está disponível por estas pessoas”, disse.

Mas, temos de fazer um trabalho em rede, tal como defendeu a Sónia Pereira, que possa privilegiar e limpar a imagem do centro da cidade. Não vamos tapar o sol com a peneira. São muitos toxicodependentes. O futuro executivo terá de trabalhar nisso. Sou candidato e contra mim falo”, disse.

Celso Bettencourt falou ainda sobre a problemática do saneamento básico. “É algo muito importante que não se vê. Temos trabalhado e, parceria com a ARM. No nosso caso, sempre que intervimos nos caminhos, incluímos essa matéria, com a ARM”, considerando que com a via-expresso, será possível uma aposta mais firme nessa área.