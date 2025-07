Depois da sugestão de Humberto Vasconcelos para a criação de um campo de golfe em São Vicente, Válter Nascimento, em representação do presidente da Assembleia Municipal, avançou com outra proposta para potenciar o desenvolvimento do concelho: a construção de um porto de recreio ou uma marina em São Vicente.

Numa intervenção nas Jornadas Madeira já no período de debate, apesar de reconhecer que os mares do norte da Madeira são frequentemente revoltos, Válter Nascimento rejeita comparações com o fracasso da marina do Lugar de Baixo. Como exemplo de sucesso, apontou o porto de abrigo do Porto Moniz, sublinhando que é possível concretizar um projeto desta natureza também em São Vicente.