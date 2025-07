Paulo Rodrigues, presidente da Junta do Paul do Mar em resposta a um munícipe que reclama pelo projeto cromático, que é da responsabilidade do Governo e da Câmara, garantiu que aquele está em concurso neste momento. “Mais do que eu e a Câmara interessados em colocar o projeto no terreno, não há”, disse Paulo Rodrigues. O presidente da Junta do Paul do Mar aproveitou a ocasião para elogiar a rapidez do presidente do Governo Regional para avançar com projeto cromático previsto para o Paul do Mar.

Quanto ao apontado mamarracho, que alegadamente teria 30 anos, Paulo Rodrigues, corrigiu: são 18 anos. Mas ainda sobre este assunto, admitiu que há conversas com o Governo para tornar aquele investimento rentável.