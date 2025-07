Olavo Câmara, que falava como munícipe e como advogado a trabalhar no Porto Moniz, quis falar para comentar as declarações do munícipe Wilson Gouveia, do PSD. “Estar numas jornadas como estas, a discutir o futuro do concelho e não ver um vereador ou deputado eleito pelo PSD devia envergonhar a si, como pessoa, e o PSD”, afirmou, lembrando a ausência de potenciais candidatos social-democratas no concelho.

O orador apontou medidas desenvolvidas pelo Município em prol do concelho e das diferentes freguesias, incluindo a do Seixal.

Sobre o aumento do turismo, reconheceu que o setor vai continuar e é preciso lidar com esse acréscimo. Defendeu um outro acesso para a freguesia do Seixal, como solução, tendo noção que o orçamento da autarquia ronda os 12 milhões de euros, quando no passado era de 5 milhões.

Assumindo que quer ter responsabilidades políticas no concelho, Olavo Câmara garantiu que o objetivo será “olhar opara a frente”, não esperando que as coisas só aconteçam no concelho quando o governo, no Funchal, assim o quiser.