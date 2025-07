O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, destacou nas Jornadas Madeira o trabalho desenvolvido pelos clubes e associações do concelho, afirmando que os resultados estão à vista, com talentos locais a destacarem-se até em modalidades como a patinagem no gelo.

“Sempre apoiámos financeiramente os nossos clubes de uma forma muito forte”, sublinhou, garantindo ainda que “nunca houve apoios da câmara municipal em atraso”.

Na área social, Teles realçou o investimento feito nos centros comunitários, dotando-os de técnicos especializados. “Fizemos destas infraestruturas um exemplo”, afirmou.