Após vincar as contrariedades impostas pela Troika e pela covid, e da resiliência adquirida nesse período, Miguel Freitas Luís abordou a obra feita, ao longo de 12 anos à frente da Junta de Freguesia de Ponta Delgada.

No auditório da Escola Agrícola, em São Vicente, garantiu que “trabalhámos incansavelmente para manter e, sempre que possível, criar oportunidades de emprego local, através dos mais diversos programas de empregos disponíveis relembrando que nessa época o desemprego e a falta de oportunidades era uma realidade perturbadora que levou a muitas pessoas emigrarem a procura de uma vida mais estável...”.

Além disso, “apoiamos o comércio local dando prioridade na aquisição de produtos e serviços no sentido de garantir uma dinamização económica”, aditou.

“Felizmente toda a recuperação quer das habitações quer dos acessos prioritários foram realizadas num prazo de tempo relativamente curto tendo em conta a gravidade da situação ...por isso uma vez mais o meu muito obrigado a todas as entidades que tornaram isso possível como foi o caso do Governo Regional e da Câmara municipal de São Vicente”, disse.

Ao longo dos últimos 12 anos, o executivo da Junta de Freguesia de Ponta Delgada “dedicou-se a áreas cruciais para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida na nossa freguesia. Entre as muitas ações, destaco algumas: A manutenção , melhoria e limpeza das nossas ruas, caminhos e espaços públicos foi uma prioridade constante”.

“Fizemos intervenções em diversas vias para garantir a sua boa circulação e segurança, incluindo a colocação de varandins e guardas metálicas quer nas principais ruas e veredas da Freguesia, onde passo a citar alguns exemplos: requalificação do Caminho da Maré, requalificação do Caminho Velho da Chapoeirada e do Caminho dos Lamaceiros , requalificação da caminho da ladeira da Oliveira, requalificação da praça do Romeiro.”

Miguel Freitas Luís, lembrou a “construção de 6 novos fontanários: do cabeço, do caminho da Escaleira, praça do romeiro, caminho da Maré, Caminho atrás do Lombo, e a requalificação de 7 dos já existentes: Fontenário dos Terços, Fontenário da entrada das Feiteiras, Fontenário do Açougue, Fontenário do tanque, Fontenário das Feiteiras, Fontenário dos Reis magos, 3.ª Lombada e Fontenário de São João 1.ª Lombada. sendo que temos um total de 21 fontanários na nossa freguesia”.

Também “construímos uma estrutura para proteção da chuva no Centro Comunitário da Primeira Lombada e respetiva iluminação exterior para eu pudesse ser realizada atividades no espaço exterior, colocação de iluminação no parque de merendas da Primeira Lombada.... e muitas pequenas obras de recuperação em vários acessos de nossa freguesia”.

Destacou ainda a “colocação de guardas metálicas e vamos já iniciar, na próxima semana, a colocação de novo pavimento nas escadas que ligam a ladeira da igreja à Rua Padre Casimiro de Freitas. A manutenção dos espaços verdes e a limpeza urbana foram tarefas diárias e prioritárias, contribuindo para uma freguesia mais cuidada e agradável para todos”.

Acresccentou que muitas destas obras contaram com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente que “sempre demonstrou disponibilidade colaborar e aproveito a ocasião para agradecer a todos o executivo camarário”.

Mais disse que “o nosso compromisso com o futuro da freguesia manifestou-se através do apoio à Escola Primária em diversas áreas, como a disponibilização de produtos e equipamentos de limpeza e higiene, a limpeza do polidesportivo e dos espaços exteriores da escola, e o apoio em diversas atividades e eventos. Apoiámos a nossa paróquia, quer na limpeza dos espaços exteriores, apoiamos ao Centro Social do Bom Jesus, quer nas mais diversas festas religiosas e tradicionais. Criámos o evento da Expo-Pecuária, no sentido de promover a produção animal do nosso concelho. Apoiamos a Casa do Povo de Ponta Delgada nos seus diversos eventos, como a Festa de Santa Isabel...”.

Apoio ainda à “Associação Desportiva Recreativa de Ponta Delgada, através do apoio aos atletas e do programa de ginástica para os mais jovens. Tivemos a criação e apoio à Festa do Dentinho em conjunto com a Associação Desportiva Recreativa de Ponta Delgada, a requalificação de uma área no interior do edifício da Associação e a limpeza de seus jardins. Destaque ainda para o apoio aos torneios de futebol Ponta Delgada CUP e São Vicente Cup, e o apoio na recuperação do Museu do Aposento, um pilar importante da nossa história e cultura”.